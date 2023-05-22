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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 15:19

الأحزاب المناهضة للعدوان: لن نقبل بأي خطوات يتخذها المحتل تجاه مصالح الوطن

الأحزاب المناهضة للعدوان: لن نقبل بأي خطوات يتخذها المحتل تجاه مصالح الوطن
وأفاد موقع "المسيرة" اليمني بأنه شددت الأحزاب المناهضة للعدوان، في بيان بمناسبة العيد الوطني الـ 33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، على أن صنعاء لا يمكن أن تساوم في السيادة والوحدة الوطنية وتحرير كافة الأراضي اليمنية من دنس الاحتلال.

كما أكدت أن "اليمن بقواه الحرة وشعبه الصامد لن يقبل بأي خطوات يتخذها المحتل وأدواته تجاه مصالح الوطن ووحدته وسلامة أراضيه".

ودعت أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوباً للالتفاف حول القوى الوطنية في صنعاء التي أثبتت من خلال مواقفها الصلبة والمسؤولة بأنها الحارس الأمين للثوابت الوطنية الجامعة لكافة أبناء الشعب.
رقم : 1059425
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