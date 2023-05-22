إيران تدعو إلى تذليل العقبات أمام نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني

واجرى كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، أجرى اليوم الاثنين، مباحثات عبر الفيديو، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون اليمنية هانز جروندبرج وذلك في إطار مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة في اليمن وتحقيق السلام المستدام في هذا البلد.



وناقش الجانبان في هذه المباحثات آخر المستجدات المتعلقة باليمن، وتناولا عملية مفاوضات صنعاء وكذلك الحلول المقبلة لحل الأزمة اليمنية.



وأعرب خاجي عن ارتياحه للانفراجات الأخيرة وخاصة المفاوضات المباشرة بين السعودية وأنصار الله في صنعاء، ودعا إلى تذليل العقبات أمام نقل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.



بدوره أوضح هانز جروندبرج الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لدفع محادثات السلام في اليمن، وأكد على ضرورة استمرار المباحثات السياسية بهدف بناء الثقة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.