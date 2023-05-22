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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 17:37

وزير مغربي يكشف ملابسات حادثة مليلة: لا يمكننا التصدي أحاديا لأزمة الهجرة

وزير مغربي يكشف ملابسات حادثة مليلة: لا يمكننا التصدي أحاديا لأزمة الهجرة
وخلال إفادة له بمجلس النواب، قال الوزير إن الحادث الحدودي الذي وقع في يونيو العام الماضي بين منطقتي مليلية والناظور، يشكل "استثناء فريدا من نوعه سواء من حيث عدد وتوقيت الهجوم الذي شنه مهاجرون على السياج الحدودي".

وأضاف أن "نحو ألف مهاجر هاجموا مباشرة القوات العمومية في وضح النهار، مستخدمين السكاكين والحجارة والأدوات الحادة، كما اختاروا نقطة الالتقاء باستهدافهم الممر الضيق في ’باريو تشينو’، الذي يتسع فقط لمرور شخصين في وقت واحد".

وأكد وزير الداخلية،أنه "بالرغم مما اتسم به هذا الهجوم من عنف، فإن السلطات الأمنية تعاملت معه باحترافية كبيرة وضبط النفس"، مشيرا إلى أن "الحادثة أدت إلى جرح 140 عنصرا من قوات الأمن".

ولفت لفتيت إلى أن اللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة ملابسات هذا الحادث، تأكدت من حرص السلطات المعنية على احترام حقوق الإنسان، من خلال توفير العناية الصحية للمصابين سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية، وتحديد هوية المعتقلين والمتوفين، وتمكين المتابعين من محامين في إطار المساعدة القضائية، وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثت المتوفين لتحديد أسباب الوفاة".

من الجدير ذكره، أنه في ساعات الصباح الأولى من يوم 24 يونيو 2022، حاول ما يقارب من 2000 مهاجر غير نظامي، يتحدر معظمهم من السودان، اقتحام سياج مليلية الحدودي، قبل أن تندلع مواجهات بين مجموعة منهم وبين أفراد القوات العمومية المغربية، وهو ما تسبب في عشرات الجرحى من الجانبين و23 وفاة في صفوف المهاجرين ومئات المعتقلين.
رقم : 1059452
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