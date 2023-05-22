مصر تستعد للحكم بإعدام أشهر قيادات الإخوان المسلمين

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، حيث تم تحويل أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.



وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.



وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من نشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.