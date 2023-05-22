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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 18:54

عبداللهيان: طهران وجاكرتا عازمتان على إيجاد الارضيات اللازمة لتنمية العلاقات

عبداللهيان: طهران وجاكرتا عازمتان على إيجاد الارضيات اللازمة لتنمية العلاقات
وفي مقال له نشرته صحيفة جاكارتا بوست، على اعتاب زيارة الرئيس الايراني الى جاكارتا، كتب حسين امير عبداللهيان، أن الزيارة الوشيكة للسيد ابراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، الى جاكرتا تلبية لدعوة من نظيره الاندونيسي جوكو ويدودو، تمثل منعطفا في العلاقات الثنائية للبلدين، وتعتبر بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين الشعبين العظيمين الايراني والاندونيسي، مضيفا أن موقع البلدين في منطقتين استراتيجتين في غرب آسيا وشرقها، والمشتركات الثقافية والحضارية، والفرص اللافتة للتعاون في مختلف المجالات وإلى جانب المتطلبات الجديدة للنظام الدولي، كلها تبشر بتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين على اساس الاحترام والفهم المتبادلين.
 
رقم : 1059463
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