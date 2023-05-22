الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 18:54

كنعاني : أين ادعياء حقوق الانسان والبيان الموحد للسفراء الاوروبيين في طهران ؟

كنعاني : أين ادعياء حقوق الانسان والبيان الموحد للسفراء الاوروبيين في طهران ؟
ونشر كنعاني في تغريدة له صور الشهداء الخمسة التابعين لقوات حرس الحدود واضاف " أحني هامتي اجلالا وتعظيما لارواح شهداء الوطن الشباب الخمسة، الذين افتدوا تراب الوطن وأمن الشعب".

وتابع " منذ سنوات طويلة تخوض ايران معركة مع الارهاب وتهريب المخدرات بتضحيات القادة وجنود الوطن " متسائلا " لماذا لا نسمع الان شيئا عن ادعياء حقوق الانسان ومكافحة الارهاب والبيان الموحد عن السفراء الاوروبيين في طهران؟"

وكان كنعاني قد ادان بشدة ايضا يوم امس الاحد الهجوم الإرهابي على حدود مرزة سر في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، والذي أسفر عن استشهاد 5 من حرس الحدود الإيرانيين البواسل وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا العمل الإرهابي الجبان لجأت إليه الجماعات الشريرة والإرهابية بعد حضور وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في حفل افتتاح السوق الحدودي المشترك ومشاريع نقل الكهرباء، بحضور الرئيس الايراني في حدود "بيشين -مند"، يعتبر عملا ممنهجا ضد أمن ومصالح البلدين للحيلولة دون ان تتحول الحدود المشتركة الى حدود صداقة وتعاون وحدود اقتصادية لشعبي البلدين.
رقم : 1059464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
20 أيار 2023
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
20 أيار 2023
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
20 أيار 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
20 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟