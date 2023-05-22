الدفاع الروسية: إصابة مواقع عسكرية بضربة صاروخية لمطار دنيبر الأوكراني

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الهجوم حقق هدفه وتم تدمير كل الأهداف المحددة له.



وأوضحت أن الضربة أدت إلى إصابة حظائر أسلحة وذخائر ومعدات طيران بالإضافة إلى موقع فني لتجهيز الصواريخ.



ومن أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:



_ مقتل 50 جنديا أوكرانيا وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع على محور كوبيانسك، والقضاء على نحو 55 جنديا على محور كراسني ليمان، و270 جنديا على محور دونيتسك، و150 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بما في ذلك تحييد مجموعة تخريب واستطلاع معادية، وتصفية أكثر من 20 جنديا على محور خيرسون



_ من المعدات العسكرية التي تم تدميرها على المحاور المذكورة خلال يوم: 6 مدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، و2 من مدافع هاوتزر "مستا-بي" إضافة إلى مدفع "غياتسينت"



_ تدمير 3 مستودعات ذخيرة في لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون



_ إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 107 مناطق



_ إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في دونيتسك واعتراض 5 صواريخ HIMARS و17 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة



_ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة، و235 مروحية، و4262 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9257 دبابة ومدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4881 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10379 مركبة عسكرية خاصة.