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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 18:57

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تغير اسمها

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تغير اسمها
وقالت الوزارة أنها أصدرت قرارا بتغيير مسماها الرسمي إلى "وزارة الخارجية"، بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ويتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الخارجية والتعاون الدولي" بعبارة "وزارة الخارجية"، وعبارة "وزير الخارجية والتعاون الدولي" بعبارة "وزير الخارجية"، وذلك أينما وردتا في عنوان أو نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي أي تشريع آخر.

يشار إلى أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 51 عاما، يشغل منذ العام 2006 منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رقم : 1059467
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