الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 19:58

الشيخ نعيم قاسم: مناورة حزب الله رسالة ثبات وجهوزية

الشيخ نعيم قاسم: مناورة حزب الله رسالة ثبات وجهوزية

وخلال لقاءٍ سياسي نظمه حزب الله اليوم الاثنين في مدينة النبطية بجنوب لبنان بمناسبة عيد المقاومة والتحرير قال الشيخ قاسم: على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًا أن مقاومة حزب الله ليست مقاومة عابرة، بل هي متجذرة في الأرض، وهي تطمح إلى أن تُحقق التحرير والاستقلال، وهي حاضرة لأن تبذُل الغالي والرخيص لاستعادة الأرض والمعنويات والعزة والكرامة.

وأضاف سماحته: ان الإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة، أما بعض من انتقد هذه المناورة في الداخل اتركوهم، وتابع عادةً لا بُد أن يتكلموا ونحن مع حرية الرأي، يحكوا لبدن ياه طالما أن هذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر، وهم بالأساس لم يحموا المقاومة بل دائمًا يرموها.

وتابع الشيخ قاسم: نحن لم نمتلك السلاح للبحث عن دور سياسي في الداخل، فشعبيتنا تتكفل بهذا الدور، لكن (هذا السلاح) من أجل المقاومة التي من دونها لم يكن لبنان ليتحرر بل كانت إسرائيل ستقطع منه مستوطنات.

وأكد أن لا رجعة للبنان الضعيف الذي يستجدي الغرب ويكون حصناً لـإسرائيل،ونحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان وكل معتدي ليكون أبناؤه أحرارًا في خياراتهم، وهذا الأمر لا عودة للوراء فيه.

ولفت سماحته إلى أن لبنان القوي يجب أن يبقى قويًا، ونحن دعامة من دعاماته، وإن شاء الله مع باقي اللبنانيين نُساهم في بقاء قوته.

وأردف الشيخ قاسم: بعضُ أخصامنا السياسيين يُبررون ضعف شعبيتهم وعدم قدرتهم على مُجاراة القرارات الغربية بأن يصوبوا على سلاح حزب الله كي يصرفوا النظر عن ضعفهم وعن عدم قدرتهم في التفاصيل اليومية أو في المواقف السياسية.

وأشار إلى أن هؤلاء لا يؤمنون بالمقاومة حتى لو بقي لبنان تحت الاحتلال، بل لو امتد الاحتلال إلى كل أنحائه، ولذلك يصوبون علينا، لأنهم يصوبون على المقاومة التي لا يُريدونها، لكن المقاومة ستبقى أمانةً لدماء الشهداء، وأيضًا لأننا لمسنا معنى الكرامة والعزة في أن نحرر أرضنا ونكون أقوياء.

وأضاف سماحته: سلاحنا ضد إسرائيل وهذا معروف، وهي مردوعة من هذا السلاح الذي تطالبون بتسليمه، وسأل: كيف سيكون حال لبنان لو لم يكن هناك سلاح لحزب الله، لكانت إسرائيل كل يوم دخلت وقتلت واحتلت وقامت بكل المُنكرات.

وأكد أن الذي ردع إسرائيل هو سلاح المقاومة وهي مردوعة منذ 17 عامًا بهذا السلاح، وليس بشيء آخر، مشددًا على أن ما يُعيق انتخاب الرئيس هو اختلاف بعض الكُتل على تقاسم المغانم، وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يُمكن أن تكون مطروحة.

وختم سماحته: كفى تحدٍ بالصراخ، وكفى بالكلام في الإعلام، وهذا لا يصد عجز من لا يملك عددًا كافيًا من النواب لانتخاب الرئيس، وأي أحد لا يُعجبه خيارنا فَلْيَختَر ما يريد، لكن أن يُصبح هدفه أن لا يدع خيارنا يصل فهذا ضعف، وأي طريقة ستُستخدم، غير المجلس النيابي، لا مكان لها، وبالتالي نحن قُلنا في اليوم الأول: تعالوا لننتخب بحسب الدستور، ولا تضعوا قواعد خارج الدستور، ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب.
رقم : 1059477
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
20 أيار 2023
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
20 أيار 2023
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
20 أيار 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
20 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟