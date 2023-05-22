قائد الثورة يعيّن شمخاني مستشارا سياسيا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام

وجاء نص مرسوم قائد للثورة على النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم



جناب السيد شمخاني ، دام توفيقه



اعين جنبكم في منص عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار السياسي للقيادة. أسأل الله تعالى لكم التوفيق.



السيد علي خامنئي



وكان الرئيس الإيراني قد أصدر مرسوماً عيّن بموجبه "علي اكبر احمديان" أميناً للمجلس الاعلى للأمن القومي.



وشغل علي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات وكان ممثلاً لسماحة قائد الثورة الاسلانية في هذا المجلس.



وأعرب السيد رئيسي في المرسوم، عن شكره لجهود الادميرال علي شمخاني خلال فترة عمله أميناً للمجلس الاعلى للامن القومي.