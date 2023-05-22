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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 20:22

هنية رداً على رسالة العميد قاآني: إيران ركنٌ متين يستند إليه محور المقاومة

هنية رداً على رسالة العميد قاآني: إيران ركنٌ متين يستند إليه محور المقاومة
وأكد هنية، اليوم الإثنين، خلال رده على رسالة قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني عقب معركة "ثأر الأحرار" أن إيران "ركنٌ متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه المركزي مع العدو الصهيوني والهيمنة الأميركية".

وقال هنية، إن العدو اعتقد أنه من خلال اغتيال قادة "سرايا القدس سيكسر المقاومة" ويرهب الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العدو اعتقد أن هذا العدوان سيساعده في الخروج من مأزقه الداخلي ويعيد لجيشه صورة الردع، مؤكداً أن "نتائج معركة ثأر الأحرار عمقت المأزق لدى العدو".

وأشار هنية إلى أن انتصار فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس في هذه المعركة "ارتكز على القوة والوحدة في الميدان والسياسة وهو نموذج يحتذى"، لافتاً إلى أن "رسالة قاآني عبرت عن موقف القائد الأعلى للثورة وعن تمسك إيران بدعمها غير المحدود للمقاومة في غزة والضفة والخارج".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على أن إيران "ركنٌ متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه المركزي مع العدو الصهيوني والهيمنة الأميركية".

وخلال معركة "ثأر الأحرار"، وجه العميد قاآني، رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال قاآني في رسالته "يا قادة غرفة العمليات المشتركة، لقد سجلتم ملحمة جديدة في تاريخ المعركة، وأثبتم مرة أخرى أنكم قادرون علي كسر هيمنة العدو وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف أنه "بتعاونكم ووحدتكم استطعتم أن تسجلوا انتصاراً آخر في سجل انتصاراتكم السابقة، وهذه الانتصارات هي خطوات ثابتة نحو النصر النهائي".

وأكد قائد فيلق القدس أن إيران ستُواصل دعمها للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، كما ستواصل "تقوية محور المقاومة حتى استئصال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين".
رقم : 1059481
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