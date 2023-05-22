أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 22-5-2023

وبحسب ما افادت مصادر فإن اخر تلك الاعتداءات كانت في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية،ما ادى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة آخرين.



وشيع الآلاف من الفلسطينيين في مخيم بلاطة ومدينة نابلس 3من الشهداء ارتقوا في عملية لجيش الاحتلال في مخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة، وكانت مواجهات عنيفة شهدتها ازقة مخيم بلاطة أدت أيضا الى إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير عدد من المنازل بدعوى استخدامها لتخزين المتفجرات.



مخيم بلاطة مع قبل بزوغ الفجر وقبل ان يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم بسيارات الإسعاف تساندها قوات إسرائيلية أخرى على أبواب المخيم.



في اللحظة الأولى ثلاثة من الشهداء ارتقوا بالرصاص قبل ان تتحول ازقة المخيم الى ساحة حرب حقيقية بين المقاومين والقوات الإسرائيلية.



شهود عيان اكدوا ان الاحتلال الإسرائيلي أعاق وصول سيارات الإسعاف الى تواجد المصابين، بينما عملت قوات أخرى على تدمير عدد من المنازل الفلسطينية في المخيم بدعوى اكتشاف مصانع للمتفجرات فيها .



كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين، ودارت اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين.



ولا تزال قطعان المستوطنين تكرر اقتحاماتها للأقصى وتقوم بالاعتداءات على الفلسطينيين في أحياء القدس المحتلة، اضافة الى استفزازات حكومة الاحتلال، التي عقدت اجتماعها الأسبوعي في نفق أسفل حائط البراق، الملاصق للجهة الغربية من المسجد الأقصى المبارك ، رصدت خلاله ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان.



.ويقول محللون أن تلك اعتداءات تزامنت مع اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى، صباح الأحد، حيث قام بأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.



وفي هذا الصدد حذرت الحكومة الفلسطينية من العواقب الخطيرة لاعتداءات المستوطنين.. من جهتها اكدت حركة الجهاد الاسلامي ان تصعيد المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لردع العدو الاسرائيلي، ووقف اجراءاته بحق المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس المحتلة.



ومن جهتها اعتبرت حركة حماس ان اقتحامات المتطرف 'بن غفير' المتكررة للمسجد الاقصى، حرب دينية عدوانية، على الفلسطينيين.



بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن اقتحام قوات الاحتلال وعلى رأسهم المتطرف ايتمار بن غفير والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى ، عدوان سافر على الشعب الفلسطيني ومحاولة لفرض وقائع جديدة والسيطرة على المدينة المقدسة.



فالاستفزازت التي قام بها بن غفير فاقمت التوتر في القدس الشرقية المحتلة وندد بها الفلسطينيون وعدد آخر من الدول العربية ،وسط تأكيد كل اطياف الشعب الفلسطيني السياسي والشعبي ان محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل ،وان المقاومة حاضرة وستنتصر للقدس الشريف وللمقدسات السليبة.