شولتس يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا بعد انتهاء النزاع في أراضيها

وأضاف في الوقت ذاته أن الدول الغربية “لم تناقش بعد هذه الضمانات الأمنية حيث أن النزاع في أوكرانيا لم ينته بعد”.



وأشار إلى أن أوكرانيا “لن تصبح عضوا في حلف الناتو في المستقبل المنظور، بما في ذلك أنه مقاييس الحلف تضم العديد من الشروط التي لا يمكن لكييف تنفيذها حاليا”.



وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، أن روسيا “لا تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني بل تسعى إلى إنهائه، غير أن الدول الغربية تتحدث باستمرار حول ضرورية مواصلة الأعمال القتالية وتزيد إمدادات السلام وتقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين في أراضيها”.