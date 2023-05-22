مؤشرات تحسّن اوضاع السيدات والفتيات على كافة الأصعدة في ايران

وقالت خزعلي في كلمة القتها اليوم الاثنين، امام الاجتماع السابع لمجموعة عمل "التمكين الاقتصادي لنساء اتحاد دول المحيط الهندي" والذي تستضيفه طهران، ان معاونية شؤون المرأة والأسرة في الرئاسة الايرانية ترى لزاما على نفسها ان تكون ضامنة لحفظ الحقوق المادية والمعنوية للمرأة في رسم السياسات ووضع القوانين والتخطيط العام في البلاد بهدف تحسين اوضاع السيدات والفتيات الايرانيات والاهتمام بالدور الهام للأسرة كعامل رئيسي لايجاد مجتمع هادئ ومنشد للسلام وآمن وبعيد عن المجازفة.



واشارت خزعلي الى الجهود والانجازات الباهرة التي حققتها ايران في مجال تطور المراة وتمكينها رغم الحظر غير الانساني وغير العادل وغير القانوني الذي تتعرض له ايران.



وقالت خزعلي ان ايران هي في طليعة الدول التي نجحت في القضاء على التمييز بين الجنسين وقضت على الأمية بين السيدات والفتيات، كما ان 56 بالمئة من الطلبة الجامعيين في ايران الان هم من السيدات.



ونوهت خزعلي ايضا الى توفير فرص التعليم العالي للنساء في 784 فرعا هندسيا وتقنيا بالاضافة الى ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في الهيئة التدريسية في جامعات العلوم الطبية ووصولها الى 40 بالمئة ، كما ان 24 بالمئة من شهادات براعة الاختراع في ايران هي من نصيب السيدات.



واضافت خزعلي ان مؤشر " الأمل في الحياة" قد ارتفع بين السيدات الايرانيات ووصل الى 78 سنة وان 95 بالمئة من حالات الولادة في ايران تجري على يد اخصائيي النساء والولادة مع تراجع كبير في نسبة وفاة الأمهات بسبب اعراض الحمل والولادة لتصل الى 16 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة.



وتابعت " اليوم فان 40 بالمئة من الاطباء المتخصصين و30 بالمئة من الاطباء فوق التخصص في ايران هم من السيدات، كما ان 100 بالمئة من سكان المدن و99 بالمئة من القرويين والعشائر في ايران هم تحت غطاء التامين الصحي".



كما قالت خزعلي ان الجمهورية الاسلامية شجعت تبوّء المرأة لمكانتها في المشاركة في الحياة السياسة وصنع القرار وقد تم تمكين اكثر من 8 آلاف امراة لتبوّء هذه المناصب بين عامي 2017 و2022، وان عدد السيدات اللاتي تقدمن بالترشيح في الانتخابات النيابية الاخيرة في ايران ازداد بنسبة 227 بالمئة ، وهناك ايضا الف و121 سيدة يزاولن القضاء في ايران وان هذا العدد في ارتفاع مستمر ، كما ان نسبة مشاركة السيدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ايران هي الان 31/5 بالمئة، وهناك 12 الف شركة في ايران في مجالات الزراعة والصناعة والاعمار وصناعة الادوية تديرها السيدات مع ازدياد عدد ونشاط السيدات في غرف التجارة وغرف ريادة الاعمال.



واشارت خزعلي ايضا ان السيدات يشكلن 32 بالمئة من اعضاء الشركات الفعالة في الاقتصاد والسوق الايراني وهناك 250 شركة معرفية أسستها السيدات و904 شركات معرفية مدرائها من السيدات وان 20 بالمئة من مراكز ريادة الاعمال في ايران تديرها السيدات.



كما شدد خزعلي ان المرأة الايرانية تناضل الان في مواجهة آثار الارهاب الاقتصادي والخطوات الضاغطة الاحادية التي تم فرضها بشكل غير قانوني على الشعب الايراني.



وادانت خزعلي بشدة ابعاد السيدات الايرانيات من لجنة شؤون المراة التابعة للامم المتحدة بسبب الاعيب الساسة الغربيين، واعتبرت ذلك انتهاكا لمبادئ الامم المتحدة والتعددية واحترام التنوع الثقافي وحذرت بان هذه السياسة الخطرة وغير الصحيحة ستتكرر في المستقبل ايضا.



كما اكدت استعداد ايران لتدريب النساء في البلدان القريبة والبعيدة وشددت على ضرورة تقديم الدعم والمساندة الاقتصادية للسيدات الناشطات في الحقل الاجتماعي.



