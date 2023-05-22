سادن العتبة الرضوية: الغرب يسعى لتجريد المجتمعات الإسلامية من هويتها بحجة الحرية

جاء ذلك في كلمة القاها خلال المراسم الخاصة التي اقيمت امس الاحد في مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في مدينة قم المقدسة لدى اشارته الى ولادتها واطلاق اسم عشرة الكرامة بين مولدها ومولد شقيقها الامام الرضا (ع).



وأكد سماحته أن السيدة فاطمة المعصومة (ع) تعتبر نموذجا ممتازا للفتيات والنساء الايرانيات وقدوة يجب الاقتداء بها في حياتهن الدنيوية، معتبرا اياها النموذج الامثل للنساء في حياتهن الاخروية ايضا، كي يحافظن على شخصيتهن التي يريد الغرب سلبها منهن بمسميات مختلفة.



وتابع قائلا: ان الهدف الذي يريد العدو تحقيقه لسلب هذه الهوية لا يكمن في شن حرب عسكرية ضد ايران، لأنه رأى عدم جدوى الحظر الاقتصادي والعسكري عليها، لذا سعى الى القضاء على الهوية الدينية - الوطنية للشعب الايراني بإعتبارها أهم انجاز حققته الثورة الاسلامية.



