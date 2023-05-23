الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 08:49

الجزائر تدعو إلى حشد الجهود العربية لتمكين فلسطين من عضوية أممية كاملة

الجزائر تدعو إلى حشد الجهود العربية لتمكين فلسطين من عضوية أممية كاملة
جاء ذلك على لسان وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، العيد ربيقة،يوم أمس، في ختام الندوة الدولية المخلدة للذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية، المنعقدة بالجزائر العاصمة.

وأوضح ربيقة أن الاحتلال "مدان بكل المعايير والقوانين والأعراف الدولية وبميثاق منظمة الأمم المتحدة"، داعيا في ذات السياق إلى "حشد جهود الأشقاء والأصدقاء" العرب لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.

وفي ذات السياق، ذكر الوزير الجزائري بمساعي بلاده، على مدى عقود من الزمن، في دعم القضية الفلسطينية، لاسيما من خلال تسخير دبلوماسيتها على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .

وأضاف أن المشاركين في هذه الندوة وهم شخصيات فلسطينية وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى منظمات جزائرية ودولية، أوصوا باتخاذ جميع التدابير السياسية والاقتصادية والدبلوماسية اللازمة من أجل إعداد خطة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع سيادته، وكذلك دعم الجهود لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، باعتبارها قضية العرب والمسلمين وأحرار العالم.

واعتبر الوزير الجزائري أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في الجزائر لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتجديد التأكيد على موقف الجزائر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.

وثمن وزير المجاهدين الجزائري مخرجات قمة جدة والتي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية التي تعد قضية جامعة وتوحد العمل العربي المشترك، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال قمة الجزائر في مطلع نوفمبر الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1059571
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
20 أيار 2023
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
20 أيار 2023
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
20 أيار 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
20 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟