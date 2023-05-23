الجزائر تدعو إلى حشد الجهود العربية لتمكين فلسطين من عضوية أممية كاملة

جاء ذلك على لسان وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، العيد ربيقة،يوم أمس، في ختام الندوة الدولية المخلدة للذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية، المنعقدة بالجزائر العاصمة.



وأوضح ربيقة أن الاحتلال "مدان بكل المعايير والقوانين والأعراف الدولية وبميثاق منظمة الأمم المتحدة"، داعيا في ذات السياق إلى "حشد جهود الأشقاء والأصدقاء" العرب لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.



وفي ذات السياق، ذكر الوزير الجزائري بمساعي بلاده، على مدى عقود من الزمن، في دعم القضية الفلسطينية، لاسيما من خلال تسخير دبلوماسيتها على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .



وأضاف أن المشاركين في هذه الندوة وهم شخصيات فلسطينية وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى منظمات جزائرية ودولية، أوصوا باتخاذ جميع التدابير السياسية والاقتصادية والدبلوماسية اللازمة من أجل إعداد خطة أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع سيادته، وكذلك دعم الجهود لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، باعتبارها قضية العرب والمسلمين وأحرار العالم.



واعتبر الوزير الجزائري أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في الجزائر لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتجديد التأكيد على موقف الجزائر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.



وثمن وزير المجاهدين الجزائري مخرجات قمة جدة والتي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية التي تعد قضية جامعة وتوحد العمل العربي المشترك، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال قمة الجزائر في مطلع نوفمبر الماضي.