وزارة الأمن تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بأجهزة التجسس الأجنبية

وأوضحت وزارة الامن في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء: خلال الملاحقة المستمرة لأهداف وتحركات أجهزة التجسس الأجنبية، تم الحصول على معلومات حول التركيز المحدد لإحدى الأجهزة على الإيرانيين الذين يسافرون إلى خارج البلاد.



وأوضحت أن أعضاء الشبكة كانوا يجمعون المعلومات وأسماء المواطنين الإيرانيين عبر استخدام غير القانوني وغير المصرح به لقواعد البيانات، وقام مسؤولو الاتصال بتسليم المعلومات إلى رئيس الشبكة وهو بدوره يسلمها إلى منظمة التجسس المعنية.



وذكرت وزارة الامن: بعد اكتشاف أبعاد القضية وتحديد الوكلاء التنفيذيين داخل الدولة، تم على الفور إلقاء القبض على جميع المتورطين في الشبكة، بما في ذلك الشبكة الداخلية والتوصيلات ومشغلي النظام، بأمر من السلطة القضائية.



وكانت وزارة الأمن الإيرانية اعتقلت أمس الأول عناصر خلية إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.