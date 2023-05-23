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الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 14:06

بغداد تحتضن السبت القادم مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي

بغداد تحتضن السبت القادم مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي
وحصل موقعنا على نص البيان الصادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي والذي جاء فيه:

انطلاقاً من رؤية الحكومة العراقية لأهمية التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة المشاريع الستراتيجية إلى الأمام، تحتضن العاصمة بغداد، يوم السبت، الموافق 27 آيار 2023 مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي) العربية؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم.

ويأتي هذا المؤتمر، ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقّاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا، وترسيخاً لمكانة بغداد دار السلام كخيمة للأمن والشراكة، ومنطلقاً للتنمية المستدامة.

باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة العراقية
الثلاثاء، 23 آيار 2023
رقم : 1059647
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