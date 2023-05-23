رعد: المقاومة لن تغفل عن العدوّ وتنتظره على الكوع

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء خلال لقاءٍ سياسي نظمه حزب الله في بلدة المطرية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، لذا كانت المناورة الأخيرة التي نفذها حزب الله، وكانت رسالتها موجهة للعدو الذي أصبح يُعبَر عنه بالكيان المؤقت، وأصبح مسؤولوه يُصرحون بأن ردعهم قد تآكل أمام تنامي خيار المقاومة، وشدد على جهوزية المقاومة إذا ما ارتكب العدو أي حماقة ضد لبنان.



وقال النائب رعد: في الوقت الذي نملك به هذه الجهوزية الكاملة لمواجهة العدو، فإننا نريد أن نتشارك مع كل اللبنانيين لنُقيم الدولة التي ترعى حقوق مواطنيها ومصالحهم، لافتًا إلى أنه إذا استمر البلد على حاله فإن الكلفة على المواطن ستزداد، في حين أن لا قدرة للمواطن على التحمل.



واعتبر أن كلَ القوى السياسية هي المسؤولة، وكل من يتأخر في إنجاز الإستحقاق الرئاسي هو مسؤول، وقال: تعالوا لنتفاهم ونتحاور ونتفق على رئيس لنبني دولة على الأقل تمنع إرتفاع الكلفة على المواطن.



و اضاف إننا ولشدة وضوحنا بشأن الإستحقاق الرئاسي دعمنا مرشحًا تصالحيًا، ولو أردنا تسمية الخيار الذي يتطابق بالشكل الكامل والتفصيلي مع شخصيتنا وبرنامجنا كنا أسمينا شخصية مقتنعين بأنه يسير كما نريد، لكن لم نخط هذه الخطوة، بل سمينا شخصية مسيحية مارونية لا يَطعن أحد في انتمائها المسيحي والماروني، وهو حفيد رئيس جمهورية سابق ومُتصالح ليس فقط مع نفسه، بل حتى مع قتلة أهله، ويقول إنه منفتح ومتصالح مع الكل لبناء هذا البلد.



أضاف النائب رعد: لقد رشحنا من يُشكل نافذة حوار مع خصومنا السياسيين لأننا حريصون على الشراكة مع كل مكونات هذا البلد، وبالتفاهم بيننا وبين إخواننا في حركة أمل وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري أخذنا هذا الخيار ودعمنا المرشح سليمان فرنجية.



ودعا الآخرين إلى تسمية مرشحهم إذا لم يعجبهم هذا الإسم، وقال: لكن لا يوجد لديهم إسم، فهم باتوا يُفتشون عن الإسم الذي يمكنهم الإتفاق عليه، فقط من أجل أن لا يسمُوا سليمان فرنجية، وليس لأنهم يريدون ذاك المرشح، بل يطرحونه من أجل عدم تسمية فرنجية، وهم حتى الآن لم يتفقوا على الأقل على إسم هذا المرشح.