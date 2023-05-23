كلمة قائد حركة أنصارالله بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته:إن الذكرى السنوية للصرخة مناسبة مهمة للمزيد من التعبئة ورفع مستوى الوعي بأهمية موقف الحق تجاه أعداء الله.



وأضاف: هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة لتوضيح الحقائق تجاه ما ووجه به المشروع القرآني من تشويه ومحاربة.



وتابع القائد عبدالملك الحوثي: الصرخة هي شعار المشروع القرآني في التصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية.



وأشار القائد الحوثي في كلمته قائلا:"إن أمريكا و[إسرائيل] يدركون ما يعنيه الموقف الشعبي عندما يعبر الشعب عن رفضه للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية.