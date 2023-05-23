تأكيد إيراني عماني سعودي على تطوير العلاقات في قطاع الصحة

وعلى هامش اجتماع الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء، عقد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي لقاءا مع وزير الصحة العماني هلال بن علي السبتي، قال خلال هذا اللقاء: أظهرت أزمة وباء كورونا أنه لا يمكن لدولة بمفردها منع دخول الأمراض المعدية إلى أراضيها.



وأعلن عن استعداد وزارة الصحة الإيرانية لتوسيع التعاون الصحي مع سلطنة عمان مشيراً إلى انه يمكن تشكيل وتعزيز هذا التعاون في مجال السياحة الصحية وتبادل الأساتذة والطلاب والإجراءات الصحية ومكافحة الأمراض.



بدوره أعلن وزير الصحة العماني عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الإقليمي والمشترك مع إيران في مجال الصحة لافتاً إلى أن تبادل أساتذة العلوم الطبية بين البلدين سيحسن الصحة العامة والمعرفة الطبية.



كما واعتبر هلال بن علي السبتي تسهيل السياحة الصحية أحد المجالات الأخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين.



تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين إيران والسعودية لتعزيز الدبلوماسية الصحية الإقليمية



وفي لقاء مع وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل أكد بهرام عين اللهي على تعزيز الدبلوماسية الصحية الإقليمية بمشاركة البلدين وتعزيز الصحة في التجمعات الدينية الكبيرة وخاصة في موسم الحج .



وعلى ضوء هذا الاجتماع، اعتبر وزيرا الصحة الإيراني والسعودي أن النهوض بدبلوماسية الصحة الإقليمية في اتجاه المساعدة على تحسين الصحة في المنطقة يتطلب تشكيل مجموعة عمل لمتابعة التفاهمات الثنائية واتفقا على تشكيل مجموعة العمل هذه.



كما وناقش وزيرا الصحة الإيراني و السعودي سبل تعزيز الصحة في مجال التجمعات الكبيرة وخاصة الحج.



كما وأعلن وزير الصحة السعودي في هذا الاجتماع عن استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون الصحي وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذها.



وفي هذا الاجتماع ايضا تقرر أن المسؤولين المعنيين في وزارة الصحة الإيرانية ووزارة الصحة السعودية سيعقدون قريباً اجتماعاً مشتركاً لتنفيذ الموضوعات التي تمت مناقشتها.