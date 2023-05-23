صور الأقمار الصناعية تفند مزاعم السلطات الافغانية بشأن مياه نهر هيرمند

وحسب الصور التي التقطتها الاقمار الصناعية، فإن الطريق بين سد كجكي وكمال خان يحتوي على منسوب كبير من الماء يبلغ ۸۰ %، فيما تشير الصور الى الاراضي الزراعية التي توفر احتياجها من الماء من السد المذكور.



وبخصوص سد كمال خان فإنه يحتوي أيضا على منسوب كبير من الماء يأتي اليه من سد كجكي حيث استطاع ذلك بالاضافة الى توفير حاجة الاراضي الزراعية، أن يغطي هذا السد أيضا.



وقد أظهرت الصور التي التقطها القمر الصناعي الايراني "خيام" وجود وفرة من المياه في سد كمال خان، وفتح بعض شعبها نحو ايران، الا أن نسبة المياه التي تتدفق اليها قد تم توجيهها بعد عدة كيلومترات نحو الاراضي الافغانية، وبذلك لم تصل أية نسبة من الماء الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وحتى المناطق الصحراوية في منطقة كودزره التي كانت على مر الزمن منطقة مهمشة وتقع في اطراف سد كمال خان، كانت موضع اهتمام المسؤولين الافغان حيث يوجد فيها الماء حسب الصور التي التقطها القمر "خيام" والاقمار الصناعية الدولية الاخرى، مما يظهر أن الماء موجود في سد كمال خان.



الجدير بالذكر أنه وحسب المعطيات والمعلومات التي أظهرتها صور الاقمار الصناعية وتقييم هذه المعطيات والمعلومات، فإن الحضور الميداني لخبراء وزارة الطاقة ودراسة اوضاع المياه في السدود والانهار، بإمكانه أن يوفر ارضية اعداد تقرير اكثر دقة، وبإمكانها أن تكون وثائق تساعد الخبراء الايرانيين بشكل كبير في المحادثات مع الجانب الافغاني.