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الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 16:54

أمير عبداللهيان: السياسة الخارجية المتوازنة من أولويات الجهاز الدبلوماسي

أمير عبداللهيان: السياسة الخارجية المتوازنة من أولويات الجهاز الدبلوماسي
واجرى موقع KHAMENEI.IR حوارا مع الوزير امير عبداللهيان حول القضايا التي طرحت خلال لقائه وكبار مدراء الوزارة والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية في الخارج مع قائد الثورة الاسلامية يوم السبت.

وقال: عندما نقول التفاعل ، فإننا نعني التفاعل مع جميع أنحاء العالم في سياسة خارجية متوازنة ، وإعطاء الأولوية للجيران والنظر إلى آسيا ، مع مراعاة الدبلوماسية الاقتصادية النشطة وإيلاء اهتمام خاص للإيرانيين في الخارج.

وأضاف: هذه قضية أشار إليها قائد الثورة بشكل جيد ، وبالطبع أكدت الحكومة على تطوير التعاون مع الجيران في سياستها الخارجية. لقد بدأنا الكثير من العمل في هذا القطاع من الماضي وسنعزز هذا النهج أكثر مما كان عليه في الماضي في سياق توجيهات قائد الثورة الإسلامية.

وأكد قائلا: إن النظر إلى الدول الإسلامية والنظر إلى الدول ذات الرؤية المشتركة معنا مدرج على أجندة السياسة الخارجية.

وأضاف أمير عبداللهيان: في ضوء تركيز قائد الثورة بشكل خاص على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ، فإن مديري الجهاز الدبلوماسي وسفراءنا في هذه الدول سوف يتابعون بجدية كل هذه التوجيهات والخطوط المرسومة والتي تم ابلاغها.

وقال: نعتقد أنه إلى جانب العمل مع جميع أنحاء العالم ، يجب أن تكون لدينا وجهة نظر ذات أولوية مع الدول الإسلامية والدول ذات التوجهات المشتركة معنا.

وتابع وزير الخارجية: إن سياسة الحكومة التي أعطت الأولوية لتنمية العلاقات مع دول الجوار ، ستستمر بتوسع اكبر ، وبالتالي ، في المجال الخارجي ، سنتابع بصورة خاصة التركيز والتخطيط بدقة اكبر للعمل مع الدول الإسلامية وذات التوجهات المشتركة معنا إلى جنب العمل مع الجيران.
رقم : 1059668
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