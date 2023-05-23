زيارة الرئيس الايراني لاندونيسيا.. تعزيزا لعلاقات تمتد لـ70 عاما

زيارة تهدف منها طهران إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عقدها السابع، والتي توسعت بعد الثورة الاسلامية، علاقات وصفتها طهران بالجيدة على مستوى السياسة والاقتصاد، وتعاون وثيق على المستوى الدولي والاقليمي؛ تحاول طهران إعادة صياغتها وتقويتها لتسمح للدولتين الشقيقتين لعب دورهما الهام في المنطقة.



وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 'مرت سبعين سنة على العلاقات بين البلدين، تطورت وتوسعت بعد الثورة الاسلامية. ونسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بهدف الوصول إلى مستوى من التبادل التجاري بما يعادل عشرين مليار دولار بالعملتين الوطنيتين الروبيه والريال. التعاون مع الدول المجاورة والمسلمة هي من أولوياتنا'.



قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد "إبراهيم رئيسي" إن إيران وإندونيسيا لديهما مجالات وقدرات مختلفة لتحسين مستوى العلاقات، مضیفا أن توقيع العديد من وثائق التعاون في مختلف المجالات يؤشر علی عزم وإرادة البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات.



واعرب رئیس الجمهوریة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظیره الإندونيسي جوكو ويدودو عن أمله في أن يكون لهذه الزیارة نتائج بناءة في توسيع التفاعلات بين الدولتین الإسلاميتين القويتين في المنطقة والعالم ، لافتا الى ان النتائج ستستكمل بالزيارة المتبادلة للرئيس الإندونيسي إلى طهران.



کما أعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ خطوات كبيرة في هذه الزیارة لتطوير العلاقات مع إندونيسيا وقال: لطالما تمتع البلدان بتفاعلات جيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية خلال سبعين عاما مرت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وأشار إلى تحديد الهدف لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار، وأضاف: نتطلع إلى التعامل مع البلدان المختلفة بالعملة الرسمية المحلية.



واوضح ان الجمهورية الإسلامية الإیرانیة اتخذت خطوات قيمة نحو تنمية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد بجهود المتخصصين الشباب على الرغم من الضغوط والحظر الجائر المفروض على البلاد، مضیفا أن العقوبات والتهديدات فشلت في ايقاف تقدم إيران.



الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعرب عن أمله في أن تعمل الاتفاقية على زيادة حجم التجارة بين البلدين؛ في محاولة لجعل إيران بوابة جاكرتا للمنطقة المحيطة مثل آسيا الوسطى، وتركيا التي لا تملك أي اتفاق تجاري معها حتى الآن.



اتفاقية ستفتح أمام اندونيسيا آلية الوصول إلى المنتجات الإيرانية مثل الأغذية المصنعة والأدوية والمنسوجات وزيت النخيل والقهوة والشاي، بينما ستخفض إندونيسيا الرسوم الجمركية على النفط والمنتجات الكيماوية والمعادن وبعض منتجات الألبان الإيرانية.



ومن بين وثائق التعاون الموقعة بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الإندونيسيين اتفاقية التجارة التفضيلية وإلغاء التأشيرات وتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون الإشرافي على إنتاج المستحضرات الصيدلانية والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وفي مجال النفط والغاز.



ووصل رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء الى جاكرتا على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاندونيسي "جوكو ويدودو" وبهدف توطيد وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

