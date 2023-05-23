الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 18:18

بيان رسمي يوضح حقيقة سقوط الرئيس العراقي على درج الطائرة

بيان رسمي يوضح حقيقة سقوط الرئيس العراقي على درج الطائرة
وذكرت الدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفبركا ادعت فيه تعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة، وبهذا الخصوص نؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة"، مؤكدة أن "الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية وطيلة الأيام الماضية، وحتى هذا اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023 قام بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة لها".

وتابع، "لا يخفى على أن مصادر هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".

ودعا البيان، "بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة فإننا ننبه على ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر".
رقم : 1059689
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
23 أيار 2023
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
23 أيار 2023
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
23 أيار 2023
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
23 أيار 2023
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
22 أيار 2023
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
20 أيار 2023
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني