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الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 18:19

وزير خارجية قطر يتحدث عن خطوات أساسية للتغلب على التحديات العالمية

وزير خارجية قطر يتحدث عن خطوات أساسية للتغلب على التحديات العالمية
جاء ذلك خلال كلمته في "منتدى قطر الاقتصادي"(دافوس العرب)، المنعقد حاليا بالدوحة تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي".

وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن: إن "دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه العالم اليوم".

وأضاف أن السياسات والمشاريع التي تبنتها قطر خلال العقدين الماضيين ساهمت في تأسيس بنية تحتية قوية مستقرة وصلبة في موقع استراتيجي يجمع بين الشرق والغرب.

وأشار إلى مرونة الاقتصاد القطري وحفاظه على معدلات تنافسية عالية رغم الأزمات الدولية وقوة نظامنا الصحي وكفاءته خلال جائحة كوفيد19 والدور الذي نلعبه اليوم في سوق الطاقة العالمي هي نتاج رؤية سديدة من قيادتنا وسنوات من التخطيط والمثابرة والإيمان برأسمالنا البشري.

وقال: "لنجعل هذا المنتدى فرصة للحوار والتشاور وخلق الشراكات التي تعزز فرصنا للتحول والتقدم الاقتصادي، نحو عالم أكثر ازدهاراً وشمولية فـالتحديات تولّد الفرص والتعاون يحقق التغيير".

ويعد منتدى قطر الاقتصادي منصة حيوية لتبادل الأفكار بشأن أهم القضايا العالمية ويشهد مشاركة 2000 من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتسلط نسخة هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية.

وفي ضوء التوجه الاقتصادي المتنامي "جنوب – جنوب"، سيتم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية.

ويشارك في المنتدى أكثر من 50 متحدثا إقليميا ودوليا من القادة الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ونخبة من أبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مجال الثقافة والرياضة والترفيه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في الدوحة بحضور تميم بن حمد، فعاليات النسخة الثالثة لـ"منتدى قطر الاقتصادي" والمستمر في الدوحة حتى الخميس ،25 مايو/ أيار الحالي، بمشاركة ألفين من قادة الأعمال في العالم.
رقم : 1059690
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