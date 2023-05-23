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الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 19:08

النائب الحاج حسن: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن

النائب الحاج حسن: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
وقال الحاج حسن في كلمة له خلال لقاء سياسي نظمته “السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي” في بلدة مجدل عنجر البقاعية الثلاثاء “هناك إشكاليات كبيرة في تفسير الدستور والموقف منها بالنسبة للتشريع في المجلس النيابي واتخاذ القرارات والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال”، واعتبر ان “الخروج من الأزمة يتطلب انتخاب رئيس وتركيب مؤسسات في البلد، ودعم عربي للبنان واتفاق مع صندوق النقد الدولي دون المس بالسيادة، واستخراج الغاز والنفط الذي كان من المفترض أن يدر الآن العائدات الهامة لاقتصاد لبنان لولا العرقلة الأميركية”.

وأبدى الحاج حسن تفاؤله “إزاء الأوضاع في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد أن تحدث بعض الخليجيين عن عودة استقبال الصادرات اللبنانية”، مشددا على ضرورة “ضبط المعابر وإقفال المعابر غير الشرعية”.
رقم : 1059699
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