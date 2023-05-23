الى اين يتجه مسار الحرية في تونس؟

تسع قضايا تلاحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حسب هيئة الدفاع عنه ، الهيئة وصفت الإجراءات المتبعة مع الغنوشي بغير القانونية مؤكدة ان موكلها مستهدف بسبب افكاره.



أكثر من عشرين شخصية سياسية معارضة تخضع للسجن حاليا في قضايا عديدة ابرزها التآمر على أمن الدولة فيما تعتبر قيادات سياسية ان هناك اطراف تصفها بالاستئصالية تريد توظيف مساندتها لمسار 25 جويلية من أجل ضرب المعارضة.



ويقول محللون ان مناخ استهداف الحريات واساسا حرية الرأي عبر المحاكمات شكل نوعا من الضغط من أجل اسكات الأصوات المخالفة للسلطة.



عدم الاستقرار السياسي يلقي بتأثيراته على مختلف الاصعدة في تونس.