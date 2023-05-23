الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 20:00

رئيسي: قد ولّى زمن الهيمنة والاستئثار والأحادية الأميركية

رئيسي: قد ولّى زمن الهيمنة والاستئثار والأحادية الأميركية
وأضاف رئيسي في خطاب ألقاه في جموع المواطنين الأندونيسيين في جاكرتا اليوم الثلاثاء "إن نظام الهيمنة يسعى إلى استمرار هيمنته في العالم، وإن سبب المعارضة التي تتلقاها إيران اليوم هو رفضها للخضوع لنظام الهيمنة.

وفيما أكد الرئيس الإيراني أن زمن الاستئثار والأحادية الأميركية ونظام الهيمنة قد ولى، قال مخاطبا الولايات المتحدة ونظام الهيمنة "إذا كنتم تبحثون عن الديمقراطية اسمحوا بتقرير المصير في فلسطين بأنفسهم، إن أميركا والغرب يكذبان حينما يدعيان نشر الديمقراطية، فلتسمحوا بتقرير المصير في اليمن وأفغانستان بانفسهم، لماذا تتدخلون في شؤونهم؟ الدول الغربية وأميركا لا يريدون نشر الديمقراطية بل يسعون للهيمنة وسرقة ثروات الشعوب".

كما شدد الرئيس رئيسي أن الكيان الصهيوني يسحق حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا "إن الذين يظلمون المسلمين لو شاهدوا وحدة المسلمين ويقظتهم ومعرفتهم للعدو لما استطاعوا المضي في ظلمهم وغيهم".

ونوه إبراهيم رئيسي إلى ضرورة بناء علاقات ودية جدا بين الدول الإسلامية، قائلا "إن الذين يبثون الخلافات في المجتمع الإسلامي باسم الإسلام والدين ويسفكون الدماء لا يمتون بصلة إلى الإسلام والقرآن الكريم".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أهداف زيارته إلى أندونيسيا قائلا إن هدفه من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والحضارية بين إيران وأندونيسيا، وأضاف "إن عزم إيران وأندونيسيا على تطوير العلاقات هو عزم مؤكد ونحن لدينا علاقات جيدة مع أندونيسيا لكن هذا المستوى من العلاقات ليس كافيا".

وتابع "يجب أن نسعى لإنقاذ الشعب الفلسطيني، إن إسلامنا رهن بالاهتمام بأمور المسلمين المظلومين والمحرومين في العالم، نحن مسؤولون إزاء كل المظلومين في العالم، أينما وجد مظلوم في اليمن وفلسطين وأفغانستان وميانمار أو غيرها فنحن نشعر بالمسؤولية تجاهه".

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن العدو يسعى إلى خلق الفتن العديدة قائلا "إن العدو يعمد مرة إلى خلق داعش ومرة أخرى يستخدم امبراطوريته الإعلامية، ومرة يتعرض إلى شخصية النبي الأكرم (ص) ويسعى للحؤول دون وحدة الأمة الإسلامية."

وأضاف "إن سياستنا هي تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية وسنستمر في علاقاتنا الودية مع الدول الإسلامية وإن هذه العلاقات ستتعزز وستصبح أكثر ودية يوما بعد يوم".

كما اعتبر رئيسي أن الأوضاع الراهنة تميل لصالح محور المقاومة والممانعة أمام أعداء الإسلام، وأضاف "إذا كان الأعداء يموتون غيظا من حسن علاقتنا مع الدول الإسلامية فلا مانع لدينا ".
رقم : 1059706
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
23 أيار 2023
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
23 أيار 2023
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
23 أيار 2023
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
23 أيار 2023
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
22 أيار 2023
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
20 أيار 2023
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني