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الثلاثاء 23 أيار 2023 ساعة 20:54

اعتقال 'الشيخ صنقور' في البحرين ..وتنديد قيادات المعارضة

اعتقال
وجديد ممارساتها الدكتاتورية، إقدام النظام الحاكم في البحرين على اعتقال إمام الجمعة في مسجد الإمام الصادق (ع) في الدراز، العلامة الشيخ محمد صنقور، لأسباب ترتبط بحديثه عن الصهاينة، الأمر الذي يؤكد تعجرف هذه السلطات وتواطؤها مع المؤامرات الصهيونية لاستهداف القامات العلمية، وأمر يدل أيضًا على أنّ "هذا النظام مستمرّ في التآكل"، كما أكد بيان قوى المعارضة في البحرين.

وندد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم توقيف خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق (عليه السلام) في الدراز العلامة الكبير الشيخ محمد صنقور من قبل السلطات في البحرين.

وشدد الشيخ قاسم على أنه "مثال حي للشخصية المؤمنة التي تتمتع بالمآثر والمكارم، وعلم من أعلام البحرين الذين تفخر بهم لما له من قيمة عالية في كلّ هذه الجوانب".

وفي بيان له، أضاف "لعلم الدين عند الله ورسوله وعند المؤمنين مقام كريم كبير، ولكل مؤمن مقام كريم كبير كذلك، ويزداد هذا المقام ويتعاظم كلما كان المؤمن عالما علما أعمق وأوسع وأبصر بدينه الحق، وأشد وفاء لدينه وعلمه، وأنشط في درأ الفساد، وإفشال الانحراف، ومحاربة الجهل والفساد والرذيلة، وانتصارا للحق، ومواجهة الباطل، وأقدر على بيان قبحه وخطره، وعلى هزيمته".

وبدورها ذكرت جمعية الوفاق البحرينية، في حسابها عبر "تويتر"، أنَّ أعداداً كبيرة من قوات النظام أحاطت بمنزل الشيخ صنقور وسلَّمته استدعاءً للتحقيق معه.

من جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية مجيد ميلاد إنّ "الشيخ صنقور شخصية علمائية لها وزنها الاجتماعي الثقيل، معلناً تضامنه الكامله معه". 

بدوره، اعتبر رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم أنّ "الشيخ صنقور من مفاخر المحققين والباحثين في الفكر الإسلامي وذو خطاب اصلاحي سياسي معتدل لا يروم منه إلا مصلحة البلاد والعباد والأمن والسلام"، مطالباً بإطلاق سراحه فهو "ضمانة أمن وداعية صلاح".

أمّا القيادي في جمعية الوفاق عبد الجليل خليل أكد أنّه يستمع لخطب الجمعة للشيخ صنقور، وأنّه "لا يجد في خطبه إلا التاكيد على التقوى والخوف من الله والنصح و الحاجة للاصلاح بكلمات منتقاة فيها الإخلاص والحكمة والحرص على الوطن".

وبدوره قال المسؤول الإعلامي لجمعية "الوفاق"، سيد طاهر الموسوي، إنَّ النظام البحريني اعتقل خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز، العلامة الشيخ محمد صنقور، بتهمة "التحريض" على الصهاينة.

وقال الموسوي، في تغريدة على "تويتر"، إن "اعتقال الشيخ صنقور جاء بعد يوم واحد من اتصال وزير خارجية الكيان الغاصب بوزير خارجية حكومة البحرين".

وقالت "الوفاق"، على حسابها على "تويتر"، إنَّ "سماحته (الشيخ صنقور) يُتَّهم بحسب ما أسندت إليه المباحث ببغض طائفة، وذلك بعد تنديده في خطبة الجمعة بالقرار الرسمي بتغيير المناهج الدراسية وحذف كل ما يتعلق بفلسطين والأقصى والقدس".

واستنكر مواطنون استدعاء السلطات الأمنية للشيخ صنقور، وأنشأوا وسم #أوقفوا_الاضطهاد_الطائفي على "تويتر"، في إشارة إلى أنَّ الاستدعاء تمّ على خلفيَّة طائفية.  

وشهدت عدة مناطق بحرينية مظاهرات شعبية استنكاراً لتوقيف الشيخ صنقور، وطالب المتظاهرون باطلاق سراحه ووقف الاضطهاد الطائفي الذي يتعرض له الشعب البحريني.

 
رقم : 1059713
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