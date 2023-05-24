وفد عراقي يزور إيران لبحث ملف مستحقات الغاز

وقال المتحدث بأسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، الثلاثاء: إن الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أن "دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون، قدر تعلق الأمر بالوزارة".



وأضاف: أن عملية دفع الأموال تتم عبر المصرف العراقي للتجارة ولا يوجد أي تأخير بالدفع من وزارة الكهرباء.



وتابع أن رئيس الوزراء مهتم كثيراً بموضوع الكهرباء وتحسين المنظومة وهنالك وفد برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران الأسبوع المقبل لتذليل المعوقات وسيُشعِر الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة.



وقال أن |وزارة الكهرباء وضعت بخطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميغاواط يومياً، والتحسن ملموس حالياً مقارنة بالعام الماضي بنفس التوقيت، ومن الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميغاواط وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها.



وأشار إلى أن المسار الحالي في تحسين المنظومة مستمر وتم توقيع عقود مع شركتي جي أي وسيمنز وأيضاً عقود للربط الكهربائي مع دول الجوار وكذلك توسعة الشبكات وجاري العمل فيها وهي تحتاج إلى سقوف زمنية.