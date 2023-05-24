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الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 08:40

حملة اعتقالات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية

حملة اعتقالات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية
واعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي ٨ فلسطينيين من نابلس وجنين ورام الله، فيما دارات اشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في بلدة جبع بجين، ومواجهات في مخيم الجلزون برام الله.
مصدر : وكالات
رقم : 1059809
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