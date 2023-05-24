حملة اعتقالات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية

واعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي ٨ فلسطينيين من نابلس وجنين ورام الله، فيما دارات اشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في بلدة جبع بجين، ومواجهات في مخيم الجلزون برام الله.