الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 10:08

اليمنيون يخرجون في مسيرات في ‘‘يوم الصرخة بوجه المستكبرين‘‘

اليمنيون يخرجون في مسيرات في ‘‘يوم الصرخة بوجه المستكبرين‘‘
كما بدأت الحشود الجماهيرية في التوافد إلى الساحات المحددة في المحافظات لإحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، تحت شعار “الشعار .. سلاح وموقف 1444هـ”.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت للمشاركة الواسعة لإحياء ذكرى الصرخة، مؤكدة أهمية المشاركة الجماهيرية في هذه الذكرى والتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه تم تحديد ساحة باب اليمن مكاناً لمسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين” بالعاصمة صنعاء والمحافظة.. كما حددت اللجنة ثلاث مسيرات في محافظة صعدة، ” مدينة صعدة الشارع العام”، ومديريات رازح وغمر وشدا في منطقة شعارة، ومديريات حيدان وساقين والظاهر في منطقة المرازم.

وحددت اللجنة مسيرة بمركز محافظة عمران – مركز المديرية شارع حجة، فيما تم تحديد مسيرتين في محافظة الجوف، الأولى لمحور الحزم – مركز مديرية المتون سوق الاثنين، والثانية محور برط المراشي، ومسيرة في مدينة الحديدة ساحة العروض.

وحددت اللجنة أربع مسيرات بمحافظة حجة، مربع مدينة حجة، ومربع تهامة في عبس، ومربع عاهم في مستبأ، وبقية المديريات في مراكز المديريات، وكذا مسيرتين في الرجم وجبل ومدينة المحويت – مركز المحافظة شارع المواصلات، وبقية المديريات بمراكزها.

وتم تحديد مسيرة بذمار – مركز المدينة الشارع العام وفي مراكز مديريات جبل الشرق وعمة، وكذا مسيرة مركزية في مركز محافظة ريمة ” مديرية الجبين”، ومسيرات في مراكز المديريات، ومسيرة في دمت بمحافظة الضالع.

وحددت لجنة الفعاليات، مسيرتين في محافظة تعز” في ماوية المركزية مفرق ماوية، ومقبنة بمنطقة الكمب، ومسيرتين في محافظة إب” في مدينة إب – ساحة الجامعة، وفي يريم دائري يريم خط عدن، ومسيرتين في البيضاء ” مربع رداع الصالة المغلقة”، ومربع البيضاء في المدينة الشارع العام.

كما تم تحديد ثلاث ساحات للاحتشاد في مسيرات “الصرخة في وجه المستكبرين” في محافظة مأرب، حيث تم تحديد ساحة الجوبة للمشاركين من أبناء مديريات مربع مراد وساحتي صرواح وبدبدة للمشاركين من أبناء المديريات الغربية والشمالية.
مصدر : وكالات
رقم : 1059826
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
23 أيار 2023
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
23 أيار 2023
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
23 أيار 2023
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
23 أيار 2023
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
23 أيار 2023
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
22 أيار 2023
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة