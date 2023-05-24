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الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 11:15
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
وياتي هذا اللقاء في الذكرى السنوية لبدء الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي عام 1980.
مصدر :
وكالات
رقم :
1059837
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