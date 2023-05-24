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الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 11:38

القوات البرية للحرس الثوري تقضي على مجموعة إرهابية جنوب شرق إيران

القوات البرية للحرس الثوري تقضي على مجموعة إرهابية جنوب شرق إيران
وقالت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، في بيان لها: تم القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في جنوب شرق البلاد.

وبحسب بيان العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية؛ تمت ملاحقة هذه المجموعة الإرهابية المسلحة في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان وتدميرها قبل تنفيذ أي عمل إرهابي مخطط له.

وأعلنت العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية مقتل إرهابيين مسلحين واعتقال إرهابي في هذه العملية.

كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين.
رقم : 1059842
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