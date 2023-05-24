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الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 11:38

الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة

الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
وأكد البيان أن يوم تحرير خرمشهر من دنس قوات صدام المعتدية عام 1982 سيبقى خالدا في التاريخ والى الأبد، معتبرا اياه بأنه يوم الانتصار وتجليا واضحا يجسد تضحيات أبطال الاسلام والشهداء الابرار المدافعين عن الثورة الاسلامية.

وجاء في البيان: ان يوم تحرير خرمشهر يعتبر من الايام الخالدة التي لن تنسى أبدا، وسيبقى متلألأ في تاريخ ايران وتاريخ الثورة الاسلامية، ويبقى رمزا لانتصار الحق على الباطل وتجليا واضحا للقدرة الالهية التي قال عنها الامام الخميني طاب ثراه أنها اليد التي تحمي الشعب الايراني.

كما أشار الى هذا اليوم خلف الامام الراحل سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي الذي اعتبر اعادة بناء مدينة خرمشهر بعد ۵۷۸ يوما من احتلالها قد أدخل السرور في قلوب ابناء الشعب الايراني، فيما سيبقى يوم 24 ايار عام 1982 يوما عظيما تكبد فيه حماة نظام البعث في العراق هزيمة نكراء.

وشدد بيان الجيش على أن هذا الجيش الثوري الولائي يقدم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر الى الشعب الايراني البطل، ويخلد ذكرى الشهداء الابرار والامام الخميني طاب ثراه والمضحين لإبقاء النظام الاسلامي في ايران.

وأعلن أنه سيقدم الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن تراب الوطن ومستعد للتضحية بكل مالديه من قوة امتثالا لأوامر قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي وقمع أية مؤامرة ضد ايران العزيزة، وتسجيل المزيد من الهزائم النكراء التي يلحقها بالعدو في المستقبل انشاء الله.
رقم : 1059843
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