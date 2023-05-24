الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 11:58

التبادل التجاري الإيراني-الأوروبي يبلغ 1.2 مليار يورو

التبادل التجاري الإيراني-الأوروبي يبلغ 1.2 مليار يورو
وبحسب الإحصائيات الاخيرة التي نشرها مركز الإحصاء الأوروبي (Eurostat) ، فقد اظهرت بأن التبادل التجاري بين إيران و 27 دولة عضو في هذا الاتحاد الاوروبي في الربع الأول من العام الجاري قد تراجع بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحيث كان هذا التبادل بين الجانبين مليار و 330 مليون يورو في الربع الأول من عام 2022 ووصل الى مليار و 180 مليون يورو في الربع الأول من العام الجاري.

ويشار الى ان الصادرات الايرانية الى الاتحاد الأوروبي قد بلغت 220 مليون يورو في الربع الأول من عام 2023 بإنخفاض 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم تصدير 275 مليون يورو من البضائع الايرانية الى الاتحاد الاوروبي.

ألمانيا هي الشريك التجاري الأكبر لإيران

وبحسب هذا التقرير ، سجلت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لإيران في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023.

وبلغت المبادلات التجارية بين إيران وألمانيا 366 مليون يورو بإنخفاض 26٪ في هذه الفترة. وقد صدرت ألمانيا في الربع الأول من هذا العام 290 مليون يورو من البضائع إلى إيران بينما استوردت 76 مليون يورو من البضائع من إيران بحيث انخفضت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 28٪ وانخفضت الواردات من إيران بنسبة 13٪.

التجارة الإيرانية- الهولندية تنمو بنسبة 45%

و بإعتبارها الشريك التجاري الثالث لإيران ،فقد استوردت هولندا نحو 157.7 مليون يورو من البضائع الايرانية في الربع الأول من عام 2023 بزيادة 45٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحيث بلغ التبادل التجاري حينها بين ايران و هولندا 108.7 مليون يورو.
رقم : 1059853
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
24 أيار 2023
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
24 أيار 2023
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
24 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
24 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
24 أيار 2023
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
23 أيار 2023
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة
23 أيار 2023
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
خطورة اعتداءات الاحتلال في الأقصى المبارك؟
23 أيار 2023
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يحطم الأرقام القياسية...إنها رسالة الاقتدار البحري الإيراني
23 أيار 2023
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
الاحتجاز الإداري في السجون ‘‘الإسرائيلية‘‘.. أرقام صادمة وسياسة خبيثة
23 أيار 2023
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
22 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
الخطط القذرة للمتطرفين الصهاينة لتهويد القدس
الرسائل الواضحة لمناورة حزب الله العسكرية .. تحذير المقاومة للمتطرفين الصهاينة