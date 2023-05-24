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الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 12:05

تشاووش أوغلو: لجنة التطبيع مع سوريا ستجتمع بالأيام المقبلة

تشاووش أوغلو: لجنة التطبيع مع سوريا ستجتمع بالأيام المقبلة
وأضاف الوزير: "في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه. ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. اللجنة ستكون رباعية الأطراف. في الأيام المقبلة، ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق".

وذكر الوزير، أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا  إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص.

وقال: "يجري العمل على إرسال مجموعات جديدة منهم بوتيرة سريعة. الهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من مناطق سيطرة النظام (المناطق الخاضعة للحكومة السورية) إلى نفس المناطق. للقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة".

جرت في موسكو يوم 10 مايو، محادثات بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا حول القضية السورية وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وخلالها تم بحث قضايا عودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة  من تركيا إلى وطنهم، وكذلك موضوع تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي. وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة خاصة لوضع خارطة طريق للتطبيع تشمل قضية عودة اللاجئين.
رقم : 1059856
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