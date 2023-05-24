الرئيس الاوکراني يورط الغرب في الحرب ضد روسيا

وقال سويدان:"دخول القوات الاوكرانية الی الاراضي الروسية هي حركة رمزية أكثر مما تكون حركة عسكرية لتكون لها قيمة عسكرية معينة".



وأضاف سويدان ان هذه الحركة العسكرية ليس لها قيمة عسكرياً ولكنها تحمل قيمة رمزية باعتبار ان الاراضي التي دخلتها القوات الاوكرانية هي اراضي روسية".



وأشار الی ان الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي يحاول ان يرسخ فكرة عند الرأي العام عن وجود معترضين في الداخل الروسي علی سياسة بوتين وهذه الحرب وان هؤلاء المعترضون يقومون بمحاولة انقلاب أو تحرك عسكري في الداخل.



وأكد سويدان ان الأوكرانيين من خلال هذه الاجراءات عبر استهداف الكرملين بالمسيرات او عبر الدخول الی بلغروود يحاولون الاستمرار بتوريط الغرب في هذه الحرب.



وأضاف ان السلطة الاوكرانية تتمرد علی الغرب وتتخطی الخطوط الحمر الذي وضعها لها فقد كان تصريح لمسؤولي الولايات المتحدة يؤكد معارضته دخول الاراضي الروسية وان هذه القرار، اوكراني بحت".



وصرح بأن تخطي الخطوط الحمر مع روسيا ليست ارادة غربية بل هي ارادة اوكرانية بحتة وزيلينسكي يری مصلحته في استمرار الحرب وتوريط الغرب فيها".