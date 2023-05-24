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الأربعاء 24 أيار 2023 ساعة 13:46

وزير الداخلية التركي: هنغاريا حذرتنا من خطر أمريكي

وزير الداخلية التركي: هنغاريا حذرتنا من خطر أمريكي
جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة Aydınlık التركية عن الوزير، الذي نقل كلمات الوزير الهنغاري بأن جورج سوروس، الذي مول الثورات الملونة حول العالم نيابة عن الولايات المتحدة، أراد التأثير على الانتخابات في هنغاريا، إلا أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان طرد الملياردير وجميع رجاله من البلاد.

وتابع الوزير التركي: "كما حول أوربان حملته الانتخابية إلى استفتاء على مجموعة LGBT للمثليين، واكتسح في هذه الحملة بفوزه بـ 80% من أصوات الناخبين. وزير الداخلية الهنغاري بينتر هو صديقي، ونحن على اتصال دائم، وأخبرني أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت أموالا، وقد حذرنا من ذلك كي نتوخى الحذر".

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم 28 مايو، حيث سيتنافس الرئيس الحالي رجب طيب أرودوغان مع السياسي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو على منصب رئيس الدولة. وقد حصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.52% من الأصوات، فيما حصل منافسه على 44.88%.
رقم : 1059867
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