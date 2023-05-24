بري: لاستحضار عناوين مكّنت اللبنانيين من صنع إنجاز النصر

وقال “في يوم النصر والتحرير نؤكد أن لبنان الذي امتلك وما زال يمتلك ابناؤه شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكَسرِ إرادته في تعطيل دوره في نظام المنطقة هم اليوم، على مستوى قواهم السياسية كافة مدعوون جميعاً الى استحضار كل تلك العناوين التي مكنتهم من صنع إنجاز النصر التحرير، وفي مقدمتها وحدة الكلمة والموقف هم مدعوون الى ضرورة امتلاك الجرأة والشجاعة الوطنيتين في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق لبنان او إسقاطه من الداخل في دوامة الفراغ او من خلال ضربات التعطيل، مدعوون بالإحتكام الى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات في مقاربة كل العناوين والقضايا الوطنية”.



تابع الرئيس بري “في هذا الإطار وخلافاً لما يروج له البعض تضليلاً للرأي العام نؤكد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي بأن أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، الذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد وذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون الى توفير مناخات التوافق فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين يجمع ولا يفرّق، رئيس يؤمن بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، رئيس ملتزم اتفاق الطائف وتنفيذ ما لم يطبق منه من بنود إصلاحية وفي مقدمتها اللامركزية الإدارية الإدارية الموسعة وبإقرار استقلالية القضاء ومكافحة الفساد ، رئيس للجمهورية قادر على إعادة الثقة لعلاقات لبنان بأشقائه العرب . رئيس للجمهورية لديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سوريا لحل مسألة النازحين وإعادتهم الى بلدهم وانجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين. رئيس قادر على تبديد هواجس جميع اللبنانيين بكل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها في الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية طمأنتهم حيال ودائعهم في المصارف. رئيس يرفض أي شكل من أشكال التوطين. رئيس يؤمن بأن إسرائيل هي العدو الاساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة”.



أضاف: “ان التفريط بالمنجزات الوطنية والقومية والمكتسبات التي حققها لبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 بتحرير معظم أرضه من الاحتلال الإسرائيلي وإحباط مخططاته العدوانية القديمة والمستجدة منها الرامية الى تقويض أسس الكيان اللبناني ومؤسساته الدستورية وضرب نموذج التعايش فيه كنقيض لكيانه العنصري هو فعل يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية العظمى كائناً من يكون مرتكب هذا الفعل سواء عن عمد أو عن قصور في الإنتماء والحس الوطنيين، أن المقاومة بكل مسمياتها قدمت في صنع هذا الإنجاز الوطني والإنساني نموذجاً راقياً في القيام بالواجب الوطني والقومي ومثلت في أدائها وسلوكها في زمن التخلي قمة في تحمل المسؤولية وصولاً الى بذل الأرواح والمهج إحقاقاً للحق وإنتزاعاً للحرية وذوداً عن الأرض والعرض والسيادة والكرامة وأولاً وأخيراً شهادة وإستشهاداً في سبيل لبنان وإنقاذه من براثن التعطيل والفراغ في المؤسسات الدستورية والإدارية على إختلافها وصون إنجاز التحرير واجب وطني ملزم لجميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وإنتماءاتهم الروحية والحزبية والبرلمانية والسياسية”.



كما وجه الرئيس بري “الشكر أيضا في هذا اليوم الوطني والقومي للدول العربية الشقيقة والصديقة التي آزرت ودعمت لبنان في صنع تحرير أرضه وفي بناء مقاومته وفي المقدمة الشقيقة سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الجزائر. التحية أبداً ودائماً للمقاومين لعيونهم الساهرة، لسواعدهم المتأهبة القابضة على الزناد وعلى القضية. هم فدائيو حدود أرضنا المقدسة دفاعاً عن لبنان وعن عناوين قوته في المقاومة والوحدة وصون السلم الأهلي”.