وحيدي: سنتصدى لمرتكبي جريمة استشهاد 6 من حرس الحدود بكل قوة وحزم

وأشار " وحيدي " الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده اليوم الاربعاء، الى لقائه الأخير مع وزير الامن الفيتنامي الذي تباحث معه حول العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفيتنام.



وأكد وزير الداخلية على وجود تطابق في وجهات النظر بين كلا البلدين على مستوى العلاقات الدولية والسياسات الأخرى، مشيرا الى التفاهم بين الجانبين نظرا للعلاقات الطيبة القائمة بين ايران وفيتنام.



وأضاف قائلا: لقد أبدى الجانب الفيتنامي دعمه لمواقف ايران الاسلامية في مراحل مختلفة وفي مختلف القضايا، فيما بادلت طهران هذا الموقف بدعم فيتنام، لذا فإن تعزيز العلاقات بين الطرفين أمر أهتم به الجانبان.



وأشار الى توقيع وزارة الداخلية الايرانية مذكرة تفاهم امنية مع وزارة الامن الفيتنامية، مشيرا كذلك الى التوصل الى مذكرات تفاهم بين وزير العدل الايراني ونظيره الفيتنامي.