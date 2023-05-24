صرخة الشعب اليمني بوجه المستكبرين

ورددت الحشود الجماهيرية، شعار الحرية والعزة والبراءة من أعداء الأمة، ومواجهة قوى الشر والاستكبار العالمي، ورفض الهيمنة والوصاية الأمريكية والصهيونية في اليمن والمنطقة.



وحمل المتظاهرون شعارات الحرية وأعلام الجمهورية اليمنية، واللافتات الداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ولافتات منددة بالسياسة والغطرسة الأمريكية، ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في وجه العدو الصهيونية، مرددين هتافات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية والداعية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.



ودعا زعيم حركة انصار الله "عبدالملك بدر الدين الحوثي" في كلمة له أمس الثلاثاء للمشاركة على نطاق واسع في هذه المسيرة، معتبرا المشاركة في هذه المسيرة تعبيرا عن موقف اليمن الحاسم ضد مؤامرات الأعداء.



ودعا السيد الحوثي للخروج الكبير والمشرف اليوم في مسيرات الصرخة تعبيراً عن موقف شعبنا تجاه مؤامرات الأعداء، مشدداً أن الحضور في المسيرات يعبر عن ثبات شعبنا على مواقفه تجاه قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وفي هذا الصدد ألقى عضو رابطة علماء اليمن العلامة "محمد مفتاح"، كلمة أكد فيه أن الشهيد القائد السيد "حسين بدر الدين الحوثي" رفع الصرخة في وجه المستكبرين.



وأشار العلامة مفتاح إلى أنه ما بين بداية الصرخة والمرحلة التي نعيشها اليوم حصلت تحولات كبيرة على كل المستويات لصالح المشروع القرآني، مشددا على أن الشعب اليمني يحمل راية مواجهة الطغيان الأمريكي متقدما كل الشعوب ورأس حربة في هذه المواجهة.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية دفعت بأدواتها الإقليمية للاعتداء على اليمن وحصدت الفشل والخيبة والمنطقة اليوم تتهيأ لتصرخ ضد الهيمنة الأمريكية.



وقال: إن النظام السعودي العميل لأمريكا والصهيونية يحارب في أراضيه كل من يطلق الصرخة وسيجد نفسه محاصرا بها، مشيرا إلى أن الصرخة لم تعد حكرا على تيار واحد، بل أصبحت شعارا لكل الأحرار في مواجهة الطغيان الأمريكي.



وشدد العلامة مفتاح على أن الصرخة مقدمة الثقافة والتوعية والتعبئة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية، ومواجهة تيار الانحلال والفساد العالمي.



وأكدت الجماهير المحتشدة في الساحات أن الصرخة التي أطلقها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، أحيت روح الجهاد والعزة والإباء والشجاعة في الأمة، وأصبحت رمزاً للحرية وشعاراً للأحرار، كسلاح وموقف يرهب دول الطغيان والاستكبار.



ولفت المحتشدون، إلى أنه يجب على كل حر أن يصرخ بالشعار لتجسيد موقفه الرافض للسياسات الأمريكية والصهيونية التي تسعى للهيمنة على الشعوب، ونهب ثرواتها واستباحة سيادتها، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية.



وأكدوا استمرار صمود وثبات الشعب اليمني وترسيخ الثقافة القرآنية والهوية الإيمانية وتعزيز الوعي بمشاريع الاستعمار الأمريكي والصهيوني وكذا مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية.



وأوضحوا أهمية إحياء ذكرى الصرخة، في وجه الطغاة والمستكبرين وإفشال مخططاتهم الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنسانا، وتعزيز الاصطفاف والبذل للدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله حتى تحقيق النصر.



وفي كلمة ثانية أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور أحمد الشامي، أهمية ذكرى الصرخة التي صدع فيها الشهيد القائد بالحق، في مرحلة كانت الأنظمة العملية ترسخ ثقافة الصمت والسكوت بدلا عن ثقافة الجهاد والقول السديد والجهر بالحق.



وأشار إلى أنه عندما رفع العدو الأمريكي شعاره المخادع "الحرب على الإرهاب" لضرب الإسلام، رفع الشهيد القائد شعار الحق ومواجهة أم الإرهاب أمريكا.. مؤكداً أن الشعار أفشل مخططات الأعداء وكسر حاجز الخوف كما ثبّت بوصلة العداء تجاه من يعادي الأمة ويحاربها.



وأوضح الدكتور الشامي، أن أمريكا بشعارها الزائف وذريعتها الخبيثة أباحت لنفسها قتل آلاف النساء والأطفال والرجال في أفغانستان والعراق وتدمير آلاف المنشآت والمنازل وتغيير المناهج وهتك الأعراض ومحاربة القرآن والإسلام ونشر الفساد والضلال.



وشدد على أن أمريكا هي من تقود العدوان على اليمن وتحاصره ومن تعرقل السلام وتحرص على استمرارية القتال والحصار، وهو ما يؤكد صوابية موقف الشهيد القائد وتحركه القرآني وضرورة التمسك والسير على المشروع القرآني وشعار الحرية.



ولفت الشامي، إلى أن شعار الصرخة أفشل مشاريع الهيمنة والوصاية الأمريكية في اليمن وفضح العملاء والتكفيريين، وشعارات الديمقراطية والحرية الزائفة للولايات المتحدة، وثبت بوصة العداء تجاه العدو الحقيقي الأمريكي والصهيوني.



وذكر أن من أهم الخطوات العملية للمشروع القرآني كان سلاح المقاطعة لبضائع ومنتجات العدو كعامل بناء للأمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإيقاف تمويل مخططات ومؤامرات الأعداء ووقايتها من استهدافهم في مختلف المجالات.



وحذرت كلمة الفعالية الجماهيرية، صهاينة العرب كما حذرهم السيد القائد، بأن أمريكا إلى انحدار وتراجع ولا يعلقوا عليها الآمال ويستمروا في العدوان على اليمن.



