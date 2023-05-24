الصحة الإيرانية: تسجيل 71 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 611 ألفا و 444 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 30 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 365 ألفا و 218 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 197 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 249 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 621 ألفا و 263 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 531 ألفا و 693 لقاحا.



وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 68 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 379 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).