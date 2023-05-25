الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 أيار 2023 ساعة 08:24

الإمارات... توقيف عدد من الصهاينة على خلفية مقتل صهيوني

الإمارات... توقيف عدد من الصهاينة على خلفية مقتل صهيوني
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تعلن القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن يحمل الجنسية نفسها".

وأضاف، أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة خارجية الإحتلال، "إن إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي الأربعاء"، مضيفا أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

وتشير المعلومات إلى أن القتيل تعرّض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

وذكر موقع "عرب 48" أن الجريمة أسفرت عن مقتل شاب يدعى غسان شمسية من مدينة عكا.

واستقبلت الإمارات مئات الصهاينة منذ أن أبرمت مع تل أبيب اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1060003
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
الدفاع الايرانية: صاروخ خيبر الباليستي مزود بتقنية التخفي عن الرادار
مناورة المقاومة ورسائلها..
مناورة المقاومة ورسائلها..
25 أيار 2023
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
25 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
25 أيار 2023
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
بريطانيا متورطة في نشر الفوضى في العديد من الدول ومنها إيران
25 أيار 2023
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟
25 أيار 2023
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
قائد الثورة الإسلامیة : ملحمة تحرير خرمشهر كانت عملا رائعا فريدا
24 أيار 2023
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
24 أيار 2023
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
كنعاني: مدینة خرمشهر أصبحت راية الفخر والصمود للشعب الإيراني
24 أيار 2023
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
الجيش الايراني: اليوم هو يوم الانتصار وتضامن الشعب ووحدة قواته المسلحة
24 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي
24 أيار 2023
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
24 أيار 2023
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ لاغتيال القادة.. والمقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الصهيوني
24 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورة المقاومة ورسائلها..
"زيلينسكي" يلجأ للعرب.. هل سيقف العرب مع اوكرانيا؟
سر الرفض الغربيّ والأمريكيّ للتطبيع مع سوريا؟
ظاهرة ترعب ‘‘إسرائيل‘‘ في الضفة الغربية.. ما تأثيرها؟