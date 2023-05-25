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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 08:30

ايران تزيح الستار عن احدث صاروخ بالستي باسم ‘‘خيبر‘‘

ايران تزيح الستار عن احدث صاروخ بالستي باسم ‘‘خيبر‘‘
بالتزامن مع تحرير مدينة خرمشهر والأيام المباركة لعشرة الكرامة ، تم اليوم الخميس، ازاحدة الستار عن عن صاروخ خرمشهر 4 "خيبر" الاستراتيجي بعيد المدى بحضور وزير الدفاع محمد رضا قرائي أشتياني.

وتم ازاحة الستار صاروخ خرمشهر لأول مرة في 22 سبتمبر 2017 ، خلال استعراض للقوات المسلحة ، وتم الإعلان عن أن هذا الصاروخ برأس حربي وزنه 1800 كجم يمكنه حمل عدة رؤوس حربية في نفس الوقت، وهو ما يضاعف فاعلية هذا الصاروخ.

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القدرة على تخطي منظومات الدفاع الجوي للعدو وتوجيهه من لحظة الإطلاق إلى نقطة تدمير الهدف جعل من خرمشهر صاروخا استراتيجيا.

لصاروخ خرمشهر قطر أكبر وطول أقصر من الصواريخ الإيرانية الأخرى ذات المدى المماثل.
مصدر : وكالات
رقم : 1060004
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