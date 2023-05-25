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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 08:37

الدفاعات الروسية تسقط طائرة "ميغ – 29" أوكرانية في دونيتسك

الدفاعات الروسية تسقط طائرة "ميغ – 29" أوكرانية في دونيتسك
وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز ميغ – 29، تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدة غريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخلال النهار، تم اعتراض 16 صاروخا من راجمات هيمارس".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير 20 مسّيرة أوكرانية في مناطق بلدات بوكروفسكوي، وتيرني، وكيريلوفكا، وكرابيفنيتسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريفكا، وتشيرفونايا ديبروفا، ونوفوكراسنيانكا، وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة تسفيتكوفوي في زابوروجيه، وروبانوفكا في مقاطعة خيرسون".

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 429 مقاتلة أوكرانية، و235 طائرة مروحية، و4293 طائرة مسيّرة، و424 صاروخا مضادا للطائرات، و9295 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 مركبة من راجمات الصواريخ، و4893 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 10433 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 1060006
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