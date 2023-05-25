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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 08:46

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الإحتلال لمخيم عقبة جبر

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الإحتلال لمخيم عقبة جبر
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 10 مواطنين أصيبوا في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت الوزارة إنه من ضمنهم من أصيب إصابة حرجة في الشريان الرئيسي.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن قوات الإحتلال اعتقلت 12 شابا.

وصرح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن الشبان الذين تم اعتقالهم خلال اقتحام المخيم هم محمد حجاج حبش، وعمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل فاخوري، وإياد حميدات السحارية، وموسى البيطار، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فرض حصارا كاملا على مخيم عقبة جبر وأغلق مداخله الرئيسية والفرعية.

وأكدت أن الجيش منع التحرك في المخيم ونفذ مداهمات واسعة لمنازل المواطنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل، وداهمت أكثر من 30 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل ومنعت دخول الطواقم الطبية إلى المخيم لإسعاف الجرحى.
رقم : 1060007
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