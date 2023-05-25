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الخميس 25 أيار 2023 ساعة 10:31
العراق... وفاة 20 شخصا وإصابة 139 بالحمى النزفية منذ بداية العام
وقالت عضو الفريق الإعلامي في الوزارة ربى فلاح يوم الأربعاء، إن "آخر إحصائية للحمى النزفية بلغت خلال العام الحالي 119 إصابة".
وأضافت أن "عدد الوفيات كان 20 حالة".
رقم :
1060037
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