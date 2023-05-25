لبنان يحيي عيد المقاومة والتحرير

وفي هذا الصدد غرّد رئيس مركز الإرتكاز سالم زهران، على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "في عيد المقاومة والتحرير السلام على أرواح الشهداء الذين رسموا طريق التحرير بدمائهم".



وتابع، "السلام على لولا عبود، سناء محيدلي، محمد سعد، خليل جرادي، هادي نصر الله ولائحة الشرف تطول".



ومن جانبه غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الموحّدون بالفِطرةِ مقاومون! هذا تاريخهم وهذا أصلهم وفصلهم وعلّةُ وجودهم، والمقاومة لكلّ محتلٍّ ومعتدٍ وظالمٍ؛ وذكرى المقاومة والتحرير اليوم هي عيد كلّ مقاوم وطني شريف بوجه أكثر الأعداء غطرسة وإجراماً على مرّ التاريخ، تحيّة إجلالٍ ووفاء إلى أهل الوفاء، إلى اللبنانيين والمقاومين وإلى الشهداء، تحيّة إلى أهلنا في الجنوب وكل من ساهم بقطرة دمٍ في استرجاع أرضنا وحماية عرضنا".



وأضاف: "كما نكرّر دائماً، على أمل أن نحتفل بالتحرير والتحرّر من الفاسدين والفساد الذين هم بمثابة أعداء للوطن ولكل الشعوب والأوطان.



ومن جهته أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، في بيان بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أنّه "في الخامس والعشرين من أيار من كل عام منذ 23 عامًا، نستحضر ذكرى أبطال سقطوا دفاعًا عن لبنان، ودحروا جيش الإحتلال الإسرائيلي. يومٌ يبقى محطة وطنية مشرقة في تاريخ لبنان، فاتحًا حقبة مفعمة بالأمل في استعادة كامل حقوقنا وتحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر".



وشدد على أن "هذا الإنجاز جعل من الجنوب واحة أمان واستقرار بفضل إرادة أبنائه و انتشار جيشه، بالتعاون الوثيق مع القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وبقائه على أهبة الإستعداد للتصدي للإعتداءات الاسرائيلية والدفاع عن أرض الوطن".



ورأى سليم، أن "يوم التحرير أثبت أيضًا أن الشعب الذي يواجه متّحدًا، لا بد وأن يحقق أهدافه الوطنية. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يستحق وطننا منا كل التضحيات ويستصرخنا لتمتين وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابت العيش الواحد والسلم الأهلي، لينهض بلدنا من واقعه عزيزاً سيداً كما يليق بشعبه".



وفي السياق كانت قد أحيت حركة أمل عيد المقاومة والتحرير باحتفال في منطقة برج البراجنة لجنوب بيروت، بحضور النائبين أيوب حميد وفادي علامة، المسؤول التنظيمي لاقليم بيروت محمد عباني وقيادات حركية وحزبية وفاعليات اجتماعية ودينية.



وقال حميد: نهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، الذي يعيدنا بالذاكرة إلى أسمى معاني التضحية والإباء، ويؤكد لنا دائما أن "اسرائيل" اندحرت دون ان تستطيع تحقيق مكسب سياسي واضح، ووحدها المقاومة من أخرجت العدو الصهيوني من أرضنا ذليلا على يد أبطال كانوا ثمار ما زرعه مؤسس المقاومة الامام القائد السيد موسى الصدر.



وشدَّد على ضرورة الاستفادة من التلاقي العربي في لبنان، عبر انتخاب رئيس جمهورية جامع في أسرع وقت ممكن، وقال: "ما يهمنا اليوم هو أن يخرج لبنان من أزماته ويستعيد عافيته في محيطه العربي. هذه العودة يمكنها أن تعيد ترميم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان".



وبدوره أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة امتلاك الجرأة والشجاعة في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق لبنان أو إسقاطه من الداخل في دوامة الفراغ، مشيراً إلى أن صون إنجاز التحرير "واجب وطني ملزم لجميع اللبنانيين".



ووجّه بري رسالةً إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير مؤكّداً أن أبواب المجلس النيابي "ليست موصدة أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي الذي نأمل أن يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد، وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين".



ورأى أن "التفريط في المنجزات الوطنية والقومية والمكتسبات التي حققها لبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 بتحرير معظم أرضه من الإحتلال الإسرائيلي وإحباط مخططاته العدوانية هو فعل يرقى إلى مستوى الخيانة"، مشيراً إلى أن "المقاومة بكل مسمياتها قدّمت نموذجاً راقياً في القيام بالواجب الوطني والقومي".



وتقدّم بري بالشكر للدول العربية الشقيقة والصديقة التي آزرت لبنان ودعمته في صنع تحرير أرضه وفي بناء مقاومته، وفي مقدمتها سوريا وإيران والجزائر.



ووجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة تهنئة الى اللبنانيين في عيد المقاومة والتحرير قال فيها: نهنئ اللبنانيين عموما والمقاومة والجيش وعوائل الشهداء خصوصا في عيد المقاومة والتحرير، الذي نتوجّه من خلاله بتحية الاجلال والإكبار لكلّ من ساهم في صنع النّصر من مقاومين وجرحى وأسرى محرّرين واهل صمدوا في ارضهم، ونبتهل إلى الله تعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ لبنان سدًّا منيعًا بوجه المؤامرات وكلّ عدوان وحصار وتآمر.



وأضاف : نستحضر في ذكرى التحرير مشاهد النصر ومعاني الصبر والتضحية التي جسدها لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، فدحر الاحتلال الاسرائيلي مهزوماً خائباً عن أرضنا ، لتتحطّم غطرسة جنوده أمام إقدام المقاومين الذين بددوا اسطورة الجيش الذي لا يقهر واسسوا معادلة جديدة عنوانها قوة لبنان في وحدة شعبه و جيشه ومقاومته لتزيل مقولة قوة لبنان في ضعفه، ولقد استطاعت المقاومة ان تؤسس معادلات قوة جعلت العدو يبحث ويسعى بجهد لتحقيق أي إنجاز ولو شكلي ليرفع من معنويات جنوده، فكان عدوان تموز والاعتداءات المتكرّرة على لبنان شاهدا على اخفاقاته وكلّ محاولاته التي باءت بالفشل بفعل المعادلة الماسية التي اثبتت انها ضمانة ردع لحماية لبنان ودرء المخاطر عنه وهي اليوم أكثر من ضرورة وطنية للدّفاع عن لبنان واستثمار ثرواته النفطية في البرّ والبحر، ولا سيما ان المقاومة استطاعت بفعل تجربتها ونوعية سلاحها ان ترعب العدو الصهيوني وتجعله يفكر الف مرة بأي حماقة في الاعتداء على لبنان.